«الأحوال المدنية»: 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد

محررو المناطق:

نشر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في تسجيل أسماء المواليد.

وحددت «الأحوال المدنية» 5 ضوابط لتسجيل الاسم الأول؛ وهي أنه يجوز تسجيل الأسماء المعرفة بـ«الـ»، فيما لا يجوز تسجيل الأسماء المُركبة أو المُخالفة للشريعة الإسلامية مثل «عبدالرسول».

وتضمَّنت الضوابط والمعايير التي حددتها الأحوال المدنية لتسجيل المواليد، أن يُسجَل الاسم مُجردًا من الألقاب، إذ لا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل «السيد، والحاج، ونحوها»، وكذلك لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: «المعروف بكذا أو نحو ذلك».