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بعد استئناف الدروس حضوريًا.. «السديس» يبدأ درسه في المسجد النبوي بكلمات مؤثرة

بعد استئناف الدروس حضوريًا.. «السديس» يبدأ درسه في المسجد النبوي بكلمات مؤثرة
http://almnatiq.net/?p=1024871
محررو المناطق:

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور «عبدالرحمن السديس» اليوم الأربعاء، الدرس الخاص به حضوريًا بالمسجد النبوي الشريف.

 

وبدأ «السديس» درسه بالمسجد النبوي قائلًا: «ربّاه أنت القدير الواحد الأحد رحماك يارب منك الغوث والمدد فأرفع عن العالم الأوباء إنَّ لنا في فيضِ لطفك ما نرجو ونعتمد».

 

وكان «السديس» قد دشن برنامج عودة الحلقات القرآنية حضوريًا في رحاب المسجد الحرام، إلى جانب الدروس.

 

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