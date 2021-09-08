دراسة جديدة: 50 % من مُصابي كورونا يعانون من الأعراض طويلة الأمد

المناطق - وكالات:

كشفت دراسة طبية ألمانية عن وجود أعراض طويلة الأمد للمُصابين بفيروس كورونا، وأن هذه الأعراض تظهر حتى بعد تسعة أشهر من التعافي.

وأكَّدت الدراسة أنَّ نحو 50 % من المرضى يعانون من الأعراض الجانبية طويلة الأمد لكورونا، مثل فقدان حاسة التذوق والتعب وضعف التفكير والتركيز.

وكشفت الدراسة طويلة الأمد التي أُجريت في المُستشفيات الجامعية في كيل وفورتسبورغ وبرلين بألمانيا أنَّ الأعراض المُتبقية استمرت بالنسبة للمرضى الشباب الرياضيين الذين أُصيبوا بالفيروس في الموجة الأولى، وكذلك بالنسبة للمرضى الأكبر سنًا الذين أُصيبوا بشِدة في الموجة الثانية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية التي أشارت إلى أن نسبة “الـ50” في المائة ارتفعت بشكل ملحوظ عن التقديرات السابقة.

وكانت مُنظَّمة الصحة العالمية قد قدرت أنَّ شخصًا فقط بين كل عشرة مُصابين بـكوفيد – 19 ظلَّوا يعُانون صحة هزيلة مُستمرة بعد “12” أسبوعًا من الإصابة بالفيروس.