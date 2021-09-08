حارس أمن يتحدَّث عن واقِعة قبضه على مُتحرِّش بعدد من المُوظفات.. وكيف انتهت الواقعة؟

محررو المناطق:

كشف حارس الأمن «عبدالرحمن الشمري» الذي ألقى القبض على وافد أجنبي تحرَّش بعدد من المُوظفات داخل مول تجاري تفاصيل الواقعِة، وكيف تمكَّن من السيطرة على المُتهم.

وقال «الشمري»، إنَّ الوافد تحرَّش بالمُوظفات وطلب أرقامهُن أثناء عملهن، قبل أن تُسارعن بإبلاغ الجهات المعنية.

وأضاف في تصريحات لـ«أخبار 24»، أنه جرى التعامل مع الواقِعة من خلال حصار الوافد والسيطرة عليه ومنعه من الهروب.

ولفت إلى أنه جرت السيطرة على المُتحرِّش بغرض تسليمه للإدارة للتحقيق في الواقِعة، مُشيرًا إلى أن الحادِثة انتهت بتنازل المُوظفة عن الوافد.

على ذمة الراوي

افغاني متحرش ببنت بالحسون مول بحايل و وقف بوجهه حارس الأمن عبدالرحمن الشلاقي طريقة رمية للكرسي تُدرس 👍🏻 pic.twitter.com/qCD8aGh3Wj — سعودي بالفطره / م.أحمد (@SaudiBlf6rh) September 8, 2021

وكان مقطع فيديو متداول، قد أظهر حارس الأمن وهو يحاول السيطرة على الوافد الذي قاوم حراس الأمن.