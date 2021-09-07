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سجناء فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن إسرائيلي (فيديو)

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خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

أبرز المواد

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1024912
المناطق - واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 378 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مُختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن معالي النائب العام الشيخ «سعود بن عبدالله المعجب»، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مُؤكدًا أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للنيابة العامة، وبما يُعزز مبدأ الكفاية الشامِلة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوَّطة بها على الوجه الأكمل.

وحثَّ معاليه منسوبي النيابة العامة على مُضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حُسن ظن القيادة الرشيدة والمُجتمع بهم، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدية.

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