سجناء فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن إسرائيلي (فيديو)

محررو المناطق:

أظهر مقطع فيديو متداول، إضرام عدد من السجناء الفلسطينيين النار في الزنازين بسجن «كتسيعوت» الإسرائيلي، ردًا على إجراءات عقابية، تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية بحقهم، منذ فرار 6 معتقلين، من سجن «جلبوع».

وفي تصريحات صحفية، أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن النيران أضرمت في زنزانتين بسجن «ريمون»، لكن الحريق تمت السيطرة عليه

وتراجعت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن نقل نزلاء تابعين لحركة الجهاد الإسلامي بعد اندلاع اشتباكات بسجني «كتسيعوت ورامون».

فيديو متداول يظهر سجناء فلسطينيون يضرمون النار في الزنازين بسجن ” #كتسيعوت” الإسرائيلي#شاهد_سكاي pic.twitter.com/qgcoeC1GLB — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 8, 2021



واندلعت الاشتباكات في سجن كتسيعوت بين أسرى من الجهاد وحراس السجن.