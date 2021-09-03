احدث الأخبار

سجناء فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن إسرائيلي (فيديو)
دولي
 دراسة جديدة: 50 % من مُصابي كورونا يعانون من الأعراض طويلة الأمد
أبرز المواد
 مختص: اشتراط كشف الوجه «تجاوز غير مقبول» لنظام العمل.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف نهائيًا
أبرز المواد
 خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة
أبرز المواد
 حارس أمن يتحدَّث عن واقِعة قبضه على مُتحرِّش بعدد من المُوظفات.. وكيف انتهت الواقعة؟
فيديو المناطق
 شرطة الرياض: الإطاحة بـ 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال
أبرز المواد
 بعد استئناف الدروس حضوريًا.. «السديس» يبدأ درسه في المسجد النبوي بكلمات مؤثرة
محليات
 ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها بحق اليمنيين.. والمطرب يحيى صعصعة آخر الضحايا
أبرز المواد
 إيداع معاشات شهر صفر للمُستفيدين من الضمان الاجتماعي
محليات
 اضطراب عصبي نادر.. عَرض جديد ضمن الآثار الجانبية للقاح «أسترازينكا»
أبرز المواد
 «الأحوال المدنية»: 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد
أبرز المواد
 ابتسام الشهري: «مدرستي» من أفضل 4 منصات عالمية للتعليم الإلكتروني.. وهذه أهم التحديثات الجديدة
أبرز المواد
سجناء فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن إسرائيلي (فيديو)

سجناء فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن إسرائيلي (فيديو)

دولي
دراسة جديدة: 50 % من مُصابي كورونا يعانون من الأعراض طويلة الأمد

دراسة جديدة: 50 % من مُصابي كورونا يعانون من الأعراض طويلة الأمد

أبرز المواد
مختص: اشتراط كشف الوجه «تجاوز غير مقبول» لنظام العمل.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف نهائيًا

مختص: اشتراط كشف الوجه «تجاوز غير مقبول» لنظام العمل.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف نهائيًا

أبرز المواد
خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

أبرز المواد

سجناء فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن إسرائيلي (فيديو)

سجناء فلسطينيون يضرمون النار في زنازين سجن إسرائيلي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1024913
محررو المناطق:

أظهر مقطع فيديو متداول، إضرام عدد من السجناء الفلسطينيين النار في الزنازين بسجن «كتسيعوت» الإسرائيلي، ردًا على إجراءات عقابية، تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية بحقهم، منذ فرار 6 معتقلين، من سجن «جلبوع».

وفي تصريحات صحفية، أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن النيران أضرمت في زنزانتين بسجن «ريمون»، لكن الحريق تمت السيطرة عليه

وتراجعت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن نقل نزلاء تابعين لحركة الجهاد الإسلامي بعد اندلاع اشتباكات بسجني «كتسيعوت ورامون».


واندلعت الاشتباكات في سجن كتسيعوت بين أسرى من الجهاد وحراس السجن.

روابط ذات صلة

بينهم 3 أشقاء.. قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين في رام الله والبيرة

بينهم 3 أشقاء.. قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين في رام الله والبيرة
قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وبلدة دير استيا

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وبلدة دير استيا
الأردن تفوز على فلسطين بخمسة أهداف بـ “آسيا 2015”

الأردن تفوز على فلسطين بخمسة أهداف بـ “آسيا 2015”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*