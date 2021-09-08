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تضمنت أكثر من 450 ألف قرص من الإمفيتامين.. الداخلية تعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني

تضمنت أكثر من 450 ألف قرص من الإمفيتامين.. الداخلية تعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني

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تضمنت أكثر من 450 ألف قرص من الإمفيتامين.. الداخلية تعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني

تضمنت أكثر من 450 ألف قرص من الإمفيتامين.. الداخلية تعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني
http://almnatiq.net/?p=1024939
المناطق - واس:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.

ونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

 

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