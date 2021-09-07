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حالة الطقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة على مناطق شرق ووسط المملكة

حالة الطقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة على مناطق شرق ووسط المملكة
http://almnatiq.net/?p=1024945
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، حيث تشهد مناطق شرق ووسط المملكة ومنطقة نجران، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

 

كما توقع الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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