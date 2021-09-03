احدث الأخبار

استشاري يحذر من ممارسة الرياضة اليومية في حال ظهور هذه الأعراض
أبرز المواد
 بيع خروف مقابل 200 ألف دورلار بالكويت.. والسبب لا يزال مجهولًا
أبرز المواد
 لهذا السبب يجب على المرأة تناول «الشمام»
أبرز المواد
 «اتحاد الكرة»: تطبيق الحجر المؤسسي على اللاعبين الأجانب العائدين للأنديتهم
أبرز المواد
 فهد المولد: مررت بمرحلة صعبة.. وابتعدت عن «السوشيال ميديا» لهذا السبب
أبرز المواد
 في مشهد مُرعب.. فيديو يوثق لحظة اصطدام مركبة بشاحنة بأحد التقاطعات بمحافظة جدة
أبرز المواد
 مندوب الممكلة بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن: الهجوم الحوثي جريمة حرب شنيعة
أبرز المواد
 الهند تسجل أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا و388 وفاة
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه: موجة حارة على محافظة ينبع
أبرز المواد
 القبض على 3 مقيمين ارتكبوا جريمة سطو على أحد المحال التجارية في محافظه جدة
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة على مناطق شرق ووسط المملكة
أبرز المواد
 تضمنت أكثر من 450 ألف قرص من الإمفيتامين.. الداخلية تعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني
أبرز المواد
استشاري يحذر من ممارسة الرياضة اليومية في حال ظهور هذه الأعراض

استشاري يحذر من ممارسة الرياضة اليومية في حال ظهور هذه الأعراض

أبرز المواد
بيع خروف مقابل 200 ألف دورلار بالكويت.. والسبب لا يزال مجهولًا

بيع خروف مقابل 200 ألف دورلار بالكويت.. والسبب لا يزال مجهولًا

أبرز المواد
لهذا السبب يجب على المرأة تناول «الشمام»

لهذا السبب يجب على المرأة تناول «الشمام»

أبرز المواد
«اتحاد الكرة»: تطبيق الحجر المؤسسي على اللاعبين الأجانب العائدين للأنديتهم

«اتحاد الكرة»: تطبيق الحجر المؤسسي على اللاعبين الأجانب العائدين للأنديتهم

أبرز المواد

مندوب الممكلة بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن: الهجوم الحوثي جريمة حرب شنيعة

مندوب الممكلة بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن: الهجوم الحوثي جريمة حرب شنيعة
http://almnatiq.net/?p=1024953
المناطق- واس:

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين الأبرياء في ‏المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021 بـ 3 صواريخ باليستية و 3 ‏طائرات مسيرة مفخخة، جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ‏

 

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة السفير عبدالله المعلمي، الليلة، إلى ‏مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمنطقة ‏الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021.‏

 

وقال المعلمي: «بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال ‏العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المملكة العربية ‏السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».‏

 

وأضاف : «اُستهدفت المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021،‏بــ 3 صواريخ باليستية و 3 طائرات مسيرة مفخخة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ‏من إيران، وأسفرت هذه المحاولات العدائية الفاشلة عن إصابة (2) طفلاً وطفل سعوديين، ‏وإلحاق أضرار طفيفة بـ (14) منزلاً سكنيا». ‏

 

وشدد مندوب المملكة، على أن هذا العمل الإرهابي من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والذي ‏استهدف المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ‏ويجب محاسبة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. ‏

‏ وأفاد أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ‏ومقدراتها الوطنية، ووقف هذه الأعمال العدوانية المعادية العابرة للحدود، وحماية المدنيين ‏والأعيان المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.‏

 

وقال: لذلك، ومع استمرار هذه الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي المدعومة من ‏إيران، في عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، وتقويض جهود ‏الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى التنديد ‏بشدة بهذه الأعمال، وتحمل مسؤوليتها تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ومزود ‏أسلحتها، وحرمان الموارد التي تمول عملهم العدواني الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.‏

 

‏ وطالب السفير عبدالله المعلمي، في ختام الرسالة بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من ‏وثائق مجلس الأمن.‏

روابط ذات صلة

ردًا على العدوان الحوثي.. المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضينا وسلامة مواطنينا

ردًا على العدوان الحوثي.. المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضينا وسلامة مواطنينا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*