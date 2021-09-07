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فهد المولد: مررت بمرحلة صعبة.. وابتعدت عن «السوشيال ميديا» لهذا السبب

فهد المولد: مررت بمرحلة صعبة.. وابتعدت عن «السوشيال ميديا» لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1024963
محررو المناطق:

كشف فهد المولد، لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد، أنه مر بمرحلة صعبة، جعلته يأخذ الأمر كتحدٍ لعبور هذه المرحلة.

 

وقال المولد، خلال تصريحات لبرنامج «أكشن يادوري»: «أنا بعيد عن السوشيال ميديا مؤخرًا، لا أقرأ ولا أسمع وأحاول أنسى هذه الفترة وقادر على تخطيها».

 

واختتم لاعب المنتخب الوطني تصريحاته: «الضغوط تأتي من المحبة وإن شاء الله ربي يساعدني وأتجاوزها».

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