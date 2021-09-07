فهد المولد: مررت بمرحلة صعبة.. وابتعدت عن «السوشيال ميديا» لهذا السبب

كشف فهد المولد، لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد، أنه مر بمرحلة صعبة، جعلته يأخذ الأمر كتحدٍ لعبور هذه المرحلة.
وقال المولد، خلال تصريحات لبرنامج «أكشن يادوري»: «أنا بعيد عن السوشيال ميديا مؤخرًا، لا أقرأ ولا أسمع وأحاول أنسى هذه الفترة وقادر على تخطيها».
واختتم لاعب المنتخب الوطني تصريحاته: «الضغوط تأتي من المحبة وإن شاء الله ربي يساعدني وأتجاوزها».
فهد المولد – لاعب المنتخب السعودي:مررت بمرحلة صعبة والضغوط تأتي من المحبة .. حاليا أنا مبتعد عن السوشال ميديا .. جمال عارف شخص عزيزي علينا
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 8, 2021
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