فهد المولد: مررت بمرحلة صعبة.. وابتعدت عن «السوشيال ميديا» لهذا السبب

محررو المناطق:

كشف فهد المولد، لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد، أنه مر بمرحلة صعبة، جعلته يأخذ الأمر كتحدٍ لعبور هذه المرحلة.

وقال المولد، خلال تصريحات لبرنامج «أكشن يادوري»: «أنا بعيد عن السوشيال ميديا مؤخرًا، لا أقرأ ولا أسمع وأحاول أنسى هذه الفترة وقادر على تخطيها».

واختتم لاعب المنتخب الوطني تصريحاته: «الضغوط تأتي من المحبة وإن شاء الله ربي يساعدني وأتجاوزها».