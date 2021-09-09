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خبير فيروسات: 75% من لقاحات كورونا وزعت في الدول الغنية.. والوضع الحالي حرج جدًا (فيديو)

خبير فيروسات: 75% من لقاحات كورونا وزعت في الدول الغنية.. والوضع الحالي حرج جدًا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1024988
محررو المناطق
قال يحيى عبد المؤمن مكي، الخبير في علم الفيروسات، إن الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا هو وضع حرج جدًا، لأنه في الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى اللقاحات نرى عدم مساواة في العلاج والوقاية وفي حماية الشعوب.
وأضاف يحيى عبد المؤمن مكي، خلال لقاء له عبر “العربية”، إن 75% من لقاحات كورونا وزعت في الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة الأمريكة، كندا، أوربا، الصين، ورسيا، الهند، وبعض دول أمريكا اللاتينية، ببينما بقت أمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأفريقيا بأكملها، لم يُلقح منها سوى  10%، لافتًا أن جائحة كورونا أثرت على مكافحة أمراض أخرى، مثل السل، والشلل.

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