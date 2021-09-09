لهذا السبب يجب على المرأة تناول «الشمام»

المناطق- وكالات:

لا يتوقف تأثير البطيخ الأصفر أو «الشمام» على كونة فاكهة لذيذة وحسب، إذ تشير دراسات أن له فوائد مذهلة، وخصائص مفيدة جدًا بصورة خاصة للنساء.

الدكتور ميخائيل جينسبورج، أخصائي التغذية الروسي، قال في حديث تلفزيوني، إن البطيخ الأصفر مفيد بصورة خاصة للمرأة التي تحلم في الحفاظ على جمالها وشبابها. لأنه غني بعنصر السليكون، الضروري لبناء الأنسجة الضامة في الجسم بما فيها خلايا الجلد. كما أنه غني بمواد بيتا كاروتين والكاروتينات وحمض الإسكربيك، وهذه المواد جميعها ضرورية لإنتاج الكولاجين.

وأضاف أخصائي التغذية الروسي: «يبدأ الجلد بعد سن الثلاثين بفقد الكولاجين الخاص به، وتصبح عملية إنتاج الجديد أبطأ من انحلال القديم. لذلك علينا مساعدة الجلد بكل السُبل بما فيها بواسطة السليكون».

وتابع أن البطيخ الأصفر، مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يقاومان الصوديوم، ما يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم.. بفضل ذلك، لا يلاحظ أي انتفاخ للوجه في الصباح، وعمومًا يشعر الشخص براحة كبيرة عند استخدام الوسائل الطبيعية في مكافحة الوذمة.

وبحسب الخبير الروسي، يجب أكل البطيخ الأصفر بمفرده، أي بصورة منفصلة عن الأطعمة الأخرى وعدم شرب الماء بعد تناوله، في وقت أشار فيه إلى أن البطيخ الأصفر غني بعنصر الكوبالت، الضروري لإنتاج الدم في الجسم. وقد أثبت العلماء مؤخرا، وجود نوع من فقر الدم بسبب نقص هذا العنصر في الجسم.

والكوبالت، هو المعدن الرئيسي في فيتامين 12، الذي بدوره يعتبر أحد الفيتامينات الأساسية في تكوين الدم.