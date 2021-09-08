استشاري يحذر من ممارسة الرياضة اليومية في حال ظهور هذه الأعراض

محررو المناطق

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من ممارسة التمارين اليومية والتوقف الفوري في حالة ظهور 3 أعراض.

حيث ورد تساؤلًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أحد المتابعين قائلا:«أثناء التمرين في النادي أحسَّ بألم في صدره وتعرُّق فأستمر وازداد الألم ثم توقف وازداد الألم حتى توقف القلب».

وقال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ردًا على تساؤله، إنه في حالة الاحساس بألم في الصدر أو كتمة أو دوخة أثناء ممارسة التمارين اليومية في النادي، يتم وقف التمرين فوراً والاتصال بالإسعاف لتوجيه الحالة بماهو مناسب حسب تفاصيلها.