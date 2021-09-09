بيع خروف مقابل 200 ألف دورلار بالكويت.. والسبب لا يزال مجهولًا

محررو المناطق:

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة بيع خروف في الكويت بقيمة 60 ألف دينار، أي ما يقارب نحو 200 ألف دولار أمريكي، وذلك خلال

مزاد علني.

وأظهر المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع، خروفًا أبيضًا كبيرًا، يقف بجواره أحد الأشخاص، يعتقد أنه مالكه، وهو يعرضه للبيع في المزاد، صارخا: «60 ألف دينار».

ورغم قلة المعلومات حول السبب لبيع الخروف بهذا المبلع الكبير، أو حتى من اشتراه، إلا أن الواقعة أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن بعض المستخدمين اعتبرها ليست أكثر من دعابة، وراح يشكك في الأمر.