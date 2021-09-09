«الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق

محررو المناطق

كشف الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، عن توقعات حالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس وحتى السبت)، حيث تستمر دراجات الحرارة في الانخفاض تدريجًيا.

وقال عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأجواء ستصبح حارة نسبيًا نهارًا ومعتدلة فجرًا، حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، على وسط وشرق وشمال المملكة، مع رياح نشطة مغبرة، مضيفًا أن نشاط الرياح المثيرة للأتربة تمتد إلى أجزاء من القطاع الغربي للمملكة.

وكما توقع الباحث في الطقس والأرصاد، استمرار الحالة المطرية خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.