احدث الأخبار

«الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق
أبرز المواد
 «الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران
أبرز المواد
 عارض جانبي جديد.. إصابة 833 شخصًا بـ«اضطراب عصبي» بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لمنع عودة القاعدة إلى أفغانستان
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي
أبرز المواد
 سيدات يقذفن منزل رجل بالحجارة.. والسبب: زواجه بامرأة ثانية
أبرز المواد
 الصين تستعد لتجربة لقاحين ضد كورونا بالتكنولوجيا الجديدة
أبرز المواد
 «التعاون الإسلامي» تندد بالمحاولات الحوثية الفاشلة لاستهداف خميس مشيط
أبرز المواد
 استشاري يحذر من ممارسة الرياضة اليومية في حال ظهور هذه الأعراض
أبرز المواد
 في مزاد علني.. بيع خروف مقابل 200 ألف دورلار بالكويت (فيديو)
أبرز المواد
 لهذا السبب يجب على المرأة تناول «الشمام»
أبرز المواد
 «اتحاد الكرة»: تطبيق الحجر المؤسسي على اللاعبين الأجانب العائدين للأنديتهم
أبرز المواد
«الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق

«الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق

أبرز المواد
«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران

«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران

أبرز المواد
عارض جانبي جديد.. إصابة 833 شخصًا بـ«اضطراب عصبي» بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

عارض جانبي جديد.. إصابة 833 شخصًا بـ«اضطراب عصبي» بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

أبرز المواد
وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لمنع عودة القاعدة إلى أفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لمنع عودة القاعدة إلى أفغانستان

أبرز المواد

«الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق

«الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1025019
محررو المناطق

كشف الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، عن توقعات حالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع (من الخميس وحتى السبت)، حيث تستمر دراجات الحرارة في الانخفاض تدريجًيا.

وقال عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأجواء ستصبح حارة نسبيًا نهارًا ومعتدلة فجرًا، حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، على وسط وشرق وشمال المملكة، مع رياح نشطة مغبرة، مضيفًا أن نشاط الرياح المثيرة للأتربة تمتد إلى أجزاء من القطاع الغربي للمملكة.
وكما توقع الباحث في الطقس والأرصاد، استمرار الحالة المطرية خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

روابط ذات صلة

«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران

«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران
حالة الطقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة على مناطق شرق ووسط المملكة

حالة الطقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة على مناطق شرق ووسط المملكة
«الزعاق» يكشف العلاقة بين الأمطار السيلية وتقلبات الجو خلال الـ120 يومًا المقبلة

«الزعاق» يكشف العلاقة بين الأمطار السيلية وتقلبات الجو خلال الـ120 يومًا المقبلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*