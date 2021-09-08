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وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لمنع عودة القاعدة إلى أفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لمنع عودة القاعدة إلى أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1025028
المناطق - وكالات:
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن أبلغت طالبان بضرورة منع عودة القاعدة إلى أفغانستان.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن القاعدة قد تسعى للعودة في أفغانستان، معربًا عن استعداده لمنع عودة التنظيم الإرهابي إلى أفغانستان.
وكانت طالبان قد وفرت ملاذًا للقاعدة أثناء حكمها لأفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001.
وغزت الولايات المتحدة طالبان وأطاحت بها بعد أن رفضت تسليم قادة القاعدة في أعقاب هجوم 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وخلال حرب الولايات المتحدة التي استمرت 20 عامًا ، تقلص حجم القاعدة إلى حد كبير ، لكن ظهرت أسئلة حول آفاقها المستقبلية مع عودة طالبان في كابل.
وقال أوستن: “لقد أبلغنا طالبان بأننا نتوقع منهم ألا يسمحوا بحدوث ذلك” ، في إشارة إلى احتمال استخدام القاعدة لأفغانستان كقاعدة انطلاق في المستقبل.
وفي اتفاق فبراير 2020 مع إدارة الرئيس دونالد ترمب ، تعهد قادة طالبان بعدم دعم القاعدة أو الجماعات المتطرفة الأخرى التي من شأنها أن تهدد الولايات المتحدة. لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن طالبان تحافظ على علاقات مع القاعدة، والعديد من الدول، تشعر بالقلق من أن عودة طالبان إلى السلطة قد تفتح الباب لعودة نفوذ القاعدة.

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