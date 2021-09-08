الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي

المناطق - واس:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها اليوم الخميس، إحصائية الإنتاج الصناعي، حيث شهد ارتفعًا بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يوليو 2020 م)، وذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.8%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إنّه وفقًا لمؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2021م، فإنَّ إنتاج المملكة من النفط زاد من 8.4 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو عام 2020 م إلى 9.4 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو عام 2021 م، كما انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية في شهر يوليو من عام 2021 بنسبة 9.2% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.