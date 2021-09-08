احدث الأخبار

محلل “طقس” يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة
أبرز المواد
 الصحة العالمية: فيروس كورونا باق معنا للأبد
أبرز المواد
 التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة
أبرز المواد
 «الحج والعمرة»: «اعتمرنا أعمال» هو المسؤول عن تفويج المعتمرين (فيديو)
أبرز المواد
 «الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق
أبرز المواد
 «الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران
أبرز المواد
 عارض جانبي جديد.. إصابة 833 شخصًا بـ«اضطراب عصبي» بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لمنع عودة القاعدة إلى أفغانستان
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي
أبرز المواد
 سيدات يقذفن منزل رجل بالحجارة.. والسبب: زواجه بامرأة ثانية
أبرز المواد
 الصين تستعد لتجربة لقاحين ضد كورونا بالتكنولوجيا الجديدة
أبرز المواد
 «التعاون الإسلامي» تندد بالمحاولات الحوثية الفاشلة لاستهداف خميس مشيط
أبرز المواد
محلل “طقس” يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

محلل “طقس” يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

أبرز المواد
الصحة العالمية: فيروس كورونا باق معنا للأبد

الصحة العالمية: فيروس كورونا باق معنا للأبد

أبرز المواد
التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة

التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة

أبرز المواد
«الحج والعمرة»: «اعتمرنا أعمال» هو المسؤول عن تفويج المعتمرين (فيديو)

«الحج والعمرة»: «اعتمرنا أعمال» هو المسؤول عن تفويج المعتمرين (فيديو)

أبرز المواد

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي

الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي
http://almnatiq.net/?p=1025034
المناطق - واس:
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها اليوم الخميس، إحصائية الإنتاج الصناعي، حيث شهد ارتفعًا بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يوليو 2020 م)، وذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.8%.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إنّه وفقًا لمؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2021م، فإنَّ إنتاج المملكة من النفط زاد من 8.4 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو عام 2020 م إلى 9.4 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو عام 2021 م، كما انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية في شهر يوليو من عام 2021 بنسبة 9.2% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

روابط ذات صلة

ابتسام الشهري: «مدرستي» من أفضل 4 منصات عالمية للتعليم الإلكتروني.. وهذه أهم التحديثات الجديدة

ابتسام الشهري: «مدرستي» من أفضل 4 منصات عالمية للتعليم الإلكتروني.. وهذه أهم التحديثات الجديدة
«ستاندرد أند بورز»: المملكة من أكبر 3 اقتصاديات عربية.. واقتصادها سينمو بنسبة 2.2% في 2024

«ستاندرد أند بورز»: المملكة من أكبر 3 اقتصاديات عربية.. واقتصادها سينمو بنسبة 2.2% في 2024
قنصل مالي بالسودان يشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب الإفريقي

قنصل مالي بالسودان يشيد بجهود المملكة في رعاية الشباب الإفريقي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*