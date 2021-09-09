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عارض جانبي جديد.. إصابة 833 شخصًا بـ«اضطراب عصبي» بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

عارض جانبي جديد.. إصابة 833 شخصًا بـ«اضطراب عصبي» بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

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عارض جانبي جديد.. إصابة 833 شخصًا بـ«اضطراب عصبي» بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

عارض جانبي جديد.. إصابة 833 شخصًا بـ«اضطراب عصبي» بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا
http://almnatiq.net/?p=1025049
المناطق - وكالات:
أكدت الوكالة الأوروبية للدواء، أنّها أدرجت متلازمة «غيلان باريه»، الاضطراب العصبي النادر، كعارض جانبي «نادر جداً» للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وفي بيان لها أوضحت فيه، أنّه حتى 31 يوليو تمّ الإبلاغ عن 833 إصابة بهذه المتلازمة العصبية حول العالم في حين أعطي حتى 25 يوليو أكثر من 592 مليون جرعة من لقاح «فاكسزيفريا» الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.
وورد في البيان أنّ لجنة تقييم المخاطر في مجال اليقظة الدوائية التابعة للوكالة الأوروبية للدواء خلصت إلى أنّ العلاقة السببية بين لقاح فاكسزيفريا ومتلازمة غيلان باريه تُعتبر على الأقلّ احتمالاً معقولاً، بالتالي ينبغي إضافة متلازمة غيلان باريه إلى معلومات المنتَج كأثر جانبي لفاكسزيفريا”.
وأوضحت الوكالة الأوروبية للدواء، أنّ خطر حدوث هذا العارض الجانبي “نادر جداً” أي أقلّ من واحد على عشرة آلاف.
ومتلازمة «غيلان باريه» هي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبّب بضعفها أو حتى بشللها تدريجياً، وهو يبدأ غالباً في الساقين ويصعد أحياناً إلى عضلات التنفّس ثم أعصاب الرأس والرقبة.

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