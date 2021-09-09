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«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران

«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران

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«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران

«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران
http://almnatiq.net/?p=1025054
المناطق - واس:
أعلن المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا هامًا اليوم الخميس، بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش ، و شرورة، وتعرضها لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، حيث تشهد مناطق شرق ووسط المملكة ومنطقة نجران، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتوقع مركز الأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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