الصحة العالمية: فيروس كورونا باق معنا للأبد

المناطق- وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، أن فايروس كورونا «سارس كوف 2» من المرجح أن «يبقى معنا» في ظل استمرار تحوره في البلدان غير المطعمة في جميع أنحاء العالم وتضاؤل الآمال السابقة في القضاء عليه.

ونقلت وكالات الأنباء العالمية، عن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان، قوله إنه يعتقد أن هذا الفايروس موجود «ليبقى معنا» وسيتطور مثل فايروسات الإنفلونزا الجائحة، وسوف يتطور ليصبح أحد الفايروسات الأخرى التي تؤثر علينا.

وأضاف: «قال الناس إننا سنقضي على الفايروس أو نستأصله. لا، هذا الأمر مستبعد جدًا ».

في غضون ذلك، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات لا تضمن أن يقضي العالم على «كوفيد 19» مثل الفايروسات الأخرى.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، حذر عديد من خبراء الصحة البارزين، بمن فيهم كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي وستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا» المنتجة للقاح «كوفيد»، من أن العالم سيتعين عليه التعايش مع هذا المرض إلى الأبد، تماما مثل الإنفلونزا.