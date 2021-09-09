التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة

أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّه تبقي 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق، ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.
وقالت الوزارة، إنه تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق؛ لا تتأخّر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك.
#العلم_سلامتك
تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عاماً فما فوق؛ لا تتأخر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.
زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك pic.twitter.com/Uc5lqHfAtj
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 9, 2021
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