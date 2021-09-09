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التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة

التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة
http://almnatiq.net/?p=1025069
أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّه تبقي 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق، ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.
وقالت الوزارة، إنه تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق؛ لا تتأخّر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك.

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