التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة

أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنّه تبقي 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق، ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنه تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق؛ لا تتأخّر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك.