«الحج والعمرة»: «اعتمرنا أعمال» هو المسؤول عن تفويج المعتمرين (فيديو)

محررو المناطق:

قال متحدث وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، إن تطبيق توكلنا يشهد الآن توسعاً في الاستخدام من قبل المواطنين المقيمين والزائرين بدول مجلس التعاون، وفي المرحلة المقبلة سيشمل القادمين للعمرة من خارج المملكة بمختلف أنواع التأشيرات.

وأضاف سعيد، في تصريحات تلفزيونية، أن المعتمر القادم من خارج المملكة مرتبط بشركة عمرة سعودية تقوم بتقديم كافة الخدمات له طيلة فترة إقامته بالمملكة، مشيرا إلى أن هناك تطبيق «اعتمرنا أعمال» هو المسؤول عن الجداول الزمنية للتفويج للمعتمرين وفق الطاقات الاستيعابية.

وتابع متحدث الحج والعمرة: حال وجود خانات زمنية غير مستغلة يتم طرحها مباشرة للمعتمرين من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين للاستغلال الأمثل لـ 70 ألف معتمر بمختلف الأوقات.