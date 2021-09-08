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محلل “طقس” يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

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محلل “طقس” يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

محلل “طقس” يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1025080
محررو المناطق:

توقع محلل الطقس، عقيل العقيل، انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة خاصةً الصغرى منها بالممكلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

وأعلن العقيل، اليوم، الخميس، دخول فصل الخريف مع انخفاض تدريجي في درجة الحرارة، لافتًا إلى أنه من المعلوم أننا في الربع الأخير من فصل الصيف ودخلنا في فصل الخريف عند علماء الأرصاد ابتداءً من 1 سبتمبر.

 

وتابع: «لذلك سنشاهد خلال الأسابيع القليلة القادمة انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة خاصةً الصغرى منها»، مشيرًا إلى أنه ستكون الرطوبة مرتفعة على السواحل الغربية والشرقية ستؤدي إلى إحساس أعلى بدرجات الحرارة.

 

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