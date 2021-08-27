“العنزي”: 4 إجراءات لازمة في الإسعافات الأولية لمصابي تمزق أربطة الكاحل

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أوضح الدكتور عبدالعزيز العنزي، أستاذ مشارك قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية الأساسية، خلال لقاءه في برنامج “صباح السعودية” المذاع عبر “قناة السعودية”، طرق الإسعافات الأولية لمصابي تمزق أربطة الكاحل.

وقال عبدالعزيز العنزي، إن تمزق أربطة الكاحل هو من الإصابات الخطيرة في علاجها اللحظي، موضحًا في البداية علينا إزالة الحذاء من قدم المصاب، وعدم الحركة السريعة، ثم نقوم بتثبيت المفصل، وسؤال المصاب إذا كان بإمكانه الوقوف أم لا.

#صباح_السعودية | “الكمادات الباردة” أفضل شيء لمساعدة شخص تعرض لتمزق أربطة الكاحل. عبدالعزيز العنزي. pic.twitter.com/W7GqiI54tQ — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) September 9, 2021

وأضاف أستاذ مشارك قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية الأساسية، في حالة عدم قدرة المصاب على الوقوف وقتها تكون الإصابة أعلى من الدرجة الثانية، لافتًا في هذه الحالة أفضل شيء للمصاب هي الكمادات الباردة، وتثبيت المفصل وربطه بالشاش وبعدها يتوجه إلى الطوارئ مباشرة.