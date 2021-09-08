احدث الأخبار

البحرين تدين إطلاق “ميليشيا الحوثي” طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط.. وتطالب بإجراءات صارمة
أبرز المواد
 خبير فيروسات: 75% من لقاحات كورونا وزعت في الدول الغنية.. والوضع الحالي حرج جدًا (فيديو)
أبرز المواد
 محلل “طقس” يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة
أبرز المواد
 الصحة العالمية: فيروس كورونا باق معنا للأبد
أبرز المواد
 التعليم تحدد المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة
أبرز المواد
 «الحج والعمرة»: «اعتمرنا أعمال» هو المسؤول عن تفويج المعتمرين (فيديو)
أبرز المواد
 «الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق
أبرز المواد
 «الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران
أبرز المواد
 عارض جانبي جديد.. إصابة 833 شخصًا بـ«اضطراب عصبي» بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لمنع عودة القاعدة إلى أفغانستان
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بالمملكة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي
أبرز المواد
 سيدات يقذفن منزل رجل بالحجارة.. والسبب: زواجه بامرأة ثانية
أبرز المواد
البحرين تدين إطلاق “ميليشيا الحوثي” طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط.. وتطالب بإجراءات صارمة

البحرين تدين إطلاق “ميليشيا الحوثي” طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط.. وتطالب بإجراءات صارمة

أبرز المواد
خبير فيروسات: 75% من لقاحات كورونا وزعت في الدول الغنية.. والوضع الحالي حرج جدًا (فيديو)

خبير فيروسات: 75% من لقاحات كورونا وزعت في الدول الغنية.. والوضع الحالي حرج جدًا (فيديو)

أبرز المواد
محلل “طقس” يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

محلل “طقس” يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

أبرز المواد
الصحة العالمية: فيروس كورونا باق معنا للأبد

الصحة العالمية: فيروس كورونا باق معنا للأبد

أبرز المواد

البحرين تدين إطلاق “ميليشيا الحوثي” طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط.. وتطالب بإجراءات صارمة

البحرين تدين إطلاق “ميليشيا الحوثي” طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط.. وتطالب بإجراءات صارمة
البحرين تدين
http://almnatiq.net/?p=1025104
المناطق - واس:
أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة “المفخخة” تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، في اعتداء ممنهج ومتواصل على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط واعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مجددة وقوفها التام في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وطالبت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين الآمنين.

روابط ذات صلة

ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها بحق اليمنيين.. والمطرب يحيى صعصعة آخر الضحايا

ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها بحق اليمنيين.. والمطرب يحيى صعصعة آخر الضحايا
مليشيا الحوثي تقتحم عرسا في صنعاء وتعتدي على الحضور (فيديو)

مليشيا الحوثي تقتحم عرسا في صنعاء وتعتدي على الحضور (فيديو)
اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*