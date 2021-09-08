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3 مميزات جعلت الخُبر أجمل من الدمام.. يكشفها أمين المنطقة الشرقية (فيديو)

3 مميزات جعلت الخُبر أجمل من الدمام.. يكشفها أمين المنطقة الشرقية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1025109
محررو المناطق:

رد المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، على سؤال: “لماذا الخُبر أجمل من الدمام؟”، مشيرًا إلى التخطيط الأساسي والبنية التحتية، وأسلوب التخطيط، والمستثمرين، والجاذبية.

 

وقال الجبير، في تصريحات متلفزة: “هي دائما المدينة تخضع للتخيط الأساسي، التخطيط الأساسي والبنية التحتية، أسلوب التخطيط، المستثمرين، الجاذبية، أنا أقصد القطاع البلدي هو ممكن يجهز يخطط يقدم الخدمات، والمستثمرين عوامل رئيسية في الميدان”.

 

وأضاف: “اللي صار في الخبر كانت بدأت باستثمارات وتنافست مع الدمام، الدمام عليها ثقل كبير، الإسكان ونسبة السكان أكثر، حركة الخبر منطقية لدرجة أنها ما أثقلتها الخدمات بشكل كبير، فكان التوجه أكثر للاستثمارت، ووضحت فيها الاستثمارات.

 

وأكمل: “المباني المميزة، و الشوارع المميزة، وأيضا المباني ذات الأدوار المتعددة كونت نسيج عمراني جذاب جدًا، إضافة الى الخدمات التي قدمت فيها، وهذه يشارك القطاع البلدي مع المستثمرين في الخدمات المقدمة”.

 

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