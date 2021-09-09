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بعد رصد 8 مخالفات.. ضبط معمل حلويات شهير بمدينة أبها

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بعد رصد 8 مخالفات.. ضبط معمل حلويات شهير بمدينة أبها

بعد رصد 8 مخالفات.. ضبط معمل حلويات شهير بمدينة أبها
ضبط معمل حلويات بمدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=1025122
المناطق- عسير:
كشفت أمانة منطقة عسير، من خلال جولة ميدانية تعقبية، أحد أكبر المعامل غير النظامية التابع لمتجر شهير خاص بإنتاج الحلويات المتنوعة بمدينة أبها .
وأوضحت أنه تم ضبط المعمل داخل مخزن بعمارة سكنية في أحد الأحياء، بعد رصد عدة ملاحظات أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومخالفة شروط النقل، والتخزين، سوء تداول المواد الغذائية، إضافة إلى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته بدون شهادات صحية؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك، و كانت فرق الرقابة المسائية التابعة للأمانة بالمرصاد حتى تم ضبط الموقع، بمساندة أمنية.
كما ضُبطت كميات من الحلويات التي يتم تصنيعها داخل ذلك المعمل المخالف، بعضها كانت مكوناتها منتهية الصلاحية، وعبوات من المواد الغذائية الفاسدة والمتعفنة، التي كانت مجهزة للبيع، وتم إغلاق الموقع لحين تطبيق العقوبات النظامية حياله.
وتشدد أمانة عسير على المنشآت التجارية ضرورة التقيد باللوائح و الأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، وألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين .

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