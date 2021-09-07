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“شؤون المسجد النبوي” توقع اتفاقية تعاون لتقديم وجبات مجانية للصائمين

“شؤون المسجد النبوي” توقع اتفاقية تعاون لتقديم وجبات مجانية للصائمين

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“شؤون المسجد النبوي” توقع اتفاقية تعاون لتقديم وجبات مجانية للصائمين

“شؤون المسجد النبوي” توقع اتفاقية تعاون لتقديم وجبات مجانية للصائمين
إفطار المعتمرين في المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1025126
المناطق - الرياض:
وقعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اتفاقية تعاون مع عدد من الجمعيات غير الربحية للمشاركة في تقديم وجبات الإفطار للصائمين يومي الاثنين والخميس والأيام البيض خلال موسم العمرة لهذا العام 1443هـ.
ووقّع الاتفاقية ممثلًا عن شؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد بن أحمد، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، وكل من الأمين العام لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري عبدالله بن سالم الحجوري، ورئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية حمد بن عبيد الجهني، وعضو مجلس إدارة جمعية تكافل لرعاية الأيتام الدكتور نافع محمد المزيني ممثلين عن الجمعيات المشاركة في الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.
وتعمل “شؤون المسجد النبوي” على تنظيم الإفطار الفردي للصائمين في المسجد النبوي، وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر.

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