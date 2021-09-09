بقيمة 8.29 مليار ريال.. شركة تابعة لـ”المملكة القابضة” توقع اتفاقية بيع نصف حصتها في “فورسيزونز”

المناطق - الرياض:

أعلنت شركة المملكة القابضة، عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية بيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة بما يعادل 23.75% بقيمة إجمالية تبلغ 8.29 مليار ريال واحتفاظها بنسبة 23.75% من ملكية شركة فورسيزونز القابضة.

و في بيان لها أكدت “المملكة القابضة”، أن تنفيذ الصفقة مرهون بالحصول على الموافقات النظامية واكتمال إجراءات البيع، مضيفة أن الطرف الآخر للصفقة هي شركة تابعة لـ “كاسكيد إنفسمنت”، لافتًة إلى أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 2.25 مليار ريال.

وأشارت في البيان إلى أن شركتها التابعة تعمل في الإدارة والاستثمار في الفنادق والمنتجعات ومشاريع سكنية ذات علامات تجارية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن الأثر المالي للصفقة على شركة المملكة وعملياتها يتمثل في تدفقات نقدية بمبلغ 8.29 مليار ريال، وأيضًا مكاسب بمبلغ 5.9 مليار ريال.

وتوقعت استكمال الصفقة خلال شهر يناير من عام 2022، لافتة أنها سوف تستخدم المتحصلات من عملية البيع في الاستثمارات المستقبلية للشركة وسداد جزء من القروض القائمة.