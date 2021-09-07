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“المرور” توضح تاريخ مدة تجديد “الاستمارة المطوّفة” وغرامة الانتهاء

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“المرور” توضح تاريخ مدة تجديد “الاستمارة المطوّفة” وغرامة الانتهاء

“المرور” توضح تاريخ مدة تجديد “الاستمارة المطوّفة” وغرامة الانتهاء
http://almnatiq.net/?p=1025149
محررو المناطق:
أكد الإدارة العامة للمرور، على أن رسوم تجديد رخصة سير المركبة “الاستمارة” تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، ويتم فرض غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف بعد انتهائها، مشددًة على أن مدة التجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد.
وأوضح “المرور السعودي”، أنه يمكن تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا، وفي حال عدم تجديدها في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف، مشددًا على أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة أو رخصة السير في حال تم إيقاف الخدمات عن قائد المركبة، كما أنه في حال كانت رخصة السير دون تاريخ انتهاء فيُكتفى بتجديدها في “أبشر” فقط.

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