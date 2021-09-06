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حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد عن شهر سبتمبر

حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد عن شهر سبتمبر

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حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد عن شهر سبتمبر

حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد عن شهر سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=1025154
قام برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بإيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وقال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1057 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأوضح أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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