” الأرصاد” تُنبه: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب منطقة الرياض

المناطق - الرياض:

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بمنطقة الرياض، تنبيهًا هامًا مقدمًا من الأرصاد، بشأن حالة الطقس اليوم الخميس في منطقة الرياض، والتي تشمل “الأفلاج، الخرج، الدلم، السليل، حوطة بني تميم، وادي الدواسر”، حيث تشهد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

ومن جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، حيث تشهد مناطق شرق ووسط المملكة ومنطقة نجران، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع مركز الأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.