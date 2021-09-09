احدث الأخبار

” الأرصاد” تُنبه: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب منطقة الرياض
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية للضباط
أبرز المواد
 “أمانة جدة”: مصادرة 53 طنًا خضراوات وفواكه.. وإزالة 305 من البسطات العشوائية
أبرز المواد
 “اتحاد الكرة”: إطلاق أول دوري نسائي في المملكة خلال الأشهر القادمة
أبرز المواد
 انخفاض سعر خام “برنت” بنسبة 0.07 %
أبرز المواد
 علي الزهراني يحصل جائزة “فاركي” لأفضل معلم على مستوى العالم
أبرز المواد
 بقيمة 8.29 مليار ريال.. شركة تابعة لـ”المملكة القابضة” توقع اتفاقية بيع نصف حصتها في “فورسيزونز”
أبرز المواد
 “المرور” توضح تاريخ مدة تجديد “الاستمارة المطوّفة” وغرامة الانتهاء
أبرز المواد
 حساب المواطن: إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد عن شهر سبتمبر
أبرز المواد
 مختص: 4 إجراءات لازمة في الإسعافات الأولية لمصابي تمزق أربطة الكاحل
أبرز المواد
 بعد رصد 8 مخالفات.. ضبط معمل حلويات شهير بمدينة أبها
محليات
 “شؤون المسجد النبوي” توقع اتفاقية تعاون لتقديم وجبات مجانية للصائمين
أبرز المواد
” الأرصاد” تُنبه: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب منطقة الرياض

” الأرصاد” تُنبه: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب منطقة الرياض

أبرز المواد
الدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية للضباط

الدفاع المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية للضباط

أبرز المواد
“أمانة جدة”: مصادرة 53 طنًا خضراوات وفواكه.. وإزالة 305 من البسطات العشوائية

“أمانة جدة”: مصادرة 53 طنًا خضراوات وفواكه.. وإزالة 305 من البسطات العشوائية

أبرز المواد
“اتحاد الكرة”: إطلاق أول دوري نسائي في المملكة خلال الأشهر القادمة

“اتحاد الكرة”: إطلاق أول دوري نسائي في المملكة خلال الأشهر القادمة

أبرز المواد

” الأرصاد” تُنبه: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب منطقة الرياض

” الأرصاد” تُنبه: رياح مثيرة للأتربة والغبار تضرب منطقة الرياض
عاصفة ترابية تضرب الرياض
http://almnatiq.net/?p=1025197
المناطق - الرياض:

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بمنطقة الرياض، تنبيهًا هامًا مقدمًا من الأرصاد، بشأن حالة الطقس اليوم الخميس في منطقة الرياض، والتي تشمل “الأفلاج، الخرج، الدلم، السليل، حوطة بني تميم، وادي الدواسر”، حيث تشهد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

ومن جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، حيث تشهد مناطق شرق ووسط المملكة ومنطقة نجران، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
كما توقع مركز الأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

«الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق

«الحصيني»: انخفاض دراجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع.. وهطول أمطار على هذه المناطق
«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران

«الأرصاد» تنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران
حالة الطقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة على مناطق شرق ووسط المملكة

حالة الطقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة على مناطق شرق ووسط المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*