الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة تبوك

المناطق - واس:

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتًا وتعقيمه في منطقة تبوك، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 212 يوماً 2026 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.