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“التجارة” تُلزم الوكلاء ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني “800” لخدمة المستهلكين

“التجارة” تُلزم الوكلاء ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني “800” لخدمة المستهلكين

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“التجارة” تُلزم الوكلاء ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني “800” لخدمة المستهلكين

“التجارة” تُلزم الوكلاء ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني “800” لخدمة المستهلكين
http://almnatiq.net/?p=1025207
المناطق - واس:
أعلنت وزارة التجارة، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوي أو تجويد خدمات ما بعد البيع، وذلك بإلزام وكلاء الأجهزة الكهربائية والالكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني “800 ” لاستقبال اتصالات وشكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.
ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، تقدم أفضل الخدمات للمستهلك.
وكانت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أطلقت مؤخرًا المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بإلزام وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.

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