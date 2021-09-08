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البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية من “أبشر” و”توكلنا”

البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية من “أبشر” و”توكلنا”

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وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية

وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية

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البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية من “أبشر” و”توكلنا”

البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية من “أبشر” و”توكلنا”
http://almnatiq.net/?p=1025213
محررو المناطق:

أعلن البنك المركزي، اعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة أبشر المتضمنة رمز الاستجابة السريع (QR Code)، كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق توكلنا.

 

وأكّد البنك المركزي، أنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد قبول الهوية الإلكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونية في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.

 

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/ أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلًا على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية.

 

 

 

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