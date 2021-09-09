وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية

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شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، في القاهرة، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، برئاسة معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وناقشت اللجنة العربية الوزارية، أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأهمية احترام سيادة الدول وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ومعالي وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر.