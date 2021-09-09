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نجاح تعويم سفينة صب جانحة بقناة السويس بعد تعطيل مؤقت للملاحة بالقناة

نجاح تعويم سفينة صب جانحة بقناة السويس بعد تعطيل مؤقت للملاحة بالقناة

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جنوح سفينة كبيرة في قناة السويس بمصر

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نجاح تعويم سفينة صب جانحة بقناة السويس بعد تعطيل مؤقت للملاحة بالقناة

نجاح تعويم سفينة صب جانحة بقناة السويس بعد تعطيل مؤقت للملاحة بالقناة
نجاح تعويم سفينة
http://almnatiq.net/?p=1025232
المناطق - وكالات:
أفاد نبأ عاجل، منذ قليل، على “سكاي نيوز”، بنجاح تعويم سفينة صب جانحة بقناة السويس بمصر بعد تعطيل مؤقت للملاحة في القناة.
وكانت قد أعلنت هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة حاويات عملاقة جنحت في الكيلو متر 54 بالمجري الملاحي.
وأضحت مصادر ملاحية بقناة السويس، أن تعليق الملاحة، تسبب في إيقاف 4 سفن قادمة من بورسعيد في اتجاه السويس، ما تسبب في توقف عبور القافلة.
ومن جهتها دفعت هيئة قناة السويس بعدد من وحداتها البحرية، لسرعة تعويم السفينة الجانحة، واستئناف حركة الملاح.

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