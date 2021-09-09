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صحة الرياض: إطلاق قناة تواصل مباشر مع شركائنا في القطاع الخاص

صحة الرياض: إطلاق قناة تواصل مباشر مع شركائنا في القطاع الخاص

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صحة الرياض: إطلاق قناة تواصل مباشر مع شركائنا في القطاع الخاص

صحة الرياض: إطلاق قناة تواصل مباشر مع شركائنا في القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=1025233
المناطق - الرياض:

أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، اطلاق قناة تواصل مباشر للقطاع الصحي الخاص بهدف تقديم الدعم اللازم حسب الأنظمة لشركائنا في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية “القطاع الخاص”، وكذلك للارتقاء بجودة الخدمات والإستمرار في تحسينها للوصول للهدف المنشود، وذلك من خلال إدارة خدمات المستفيدين.

وأضاف الدكتور الشهراني خلال ورشة عمل تعزيز العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي، أننا في “صحة الرياض” نعتز بعلاقتنا التشاركية مع القطاع الصحي الخاص، وذلك بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث يعتبر ‬‬الاستثمار الصحي أحد أهم مجالات الاستثمار في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن “صحة الرياض” تولي اهتمامًا كبيرًا بذلك الملف من خلال أنشطة إدارة تنمية الاستثمار الصحي، التي تستهدف دعم القطاع الصحي الخاص وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

ونوه إلى أن “صحة الرياض” تقوم باستمرار بعقد ورش عمل مع المستثمرين لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمر ومراجعة الأنظمة واللوائح والرفع بها لوزارة الصحة، بجانب تنظيم ورش عمل لتوعية وشرح الأنظمة الداخلية للمنشأة الصحية مع أصحاب التخصص داخل المنظمة مما يسهل خدمة المرضى والمراجعين، وكذلك تطوير أداء هذه المنشآت الصحية الخاصة ضمن برنامج أداء الصحة .

يذكر أن ورشة العمل ناقشت عدة محاور مثل : جهود القطاع الصحي الخاص في مواجهة جائحة Covid-19، وبرنامج أداء الصحة، والإمتيازات السريرية، ودور القطاع الصحي الخاص في الكوارث والأزمات، وأهمية الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة، ونبذة عن التحول الوطني في المجال الصحي .

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