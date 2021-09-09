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وزير الخارجية يرأس اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

وزير الخارجية يرأس اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

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وزير الخارجية يرأس اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

وزير الخارجية يرأس اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران
http://almnatiq.net/?p=1025241
المناطق - واس:

رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وبحث الاجتماع تعزيز التنسيق المشترك لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وناقش الاجتماع أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم، كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

يذكر أن اجتماع اللجنة عقد بمشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، ومعالي وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر.

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