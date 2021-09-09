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وزير الرياضة يوضح حقيقة استضافة المملكة لكأس العالم للأندية

وزير الرياضة يوضح حقيقة استضافة المملكة لكأس العالم للأندية
http://almnatiq.net/?p=1025253
محررو المناطق:
قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، إن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم، وذلك بما تحمله من شغف وإثارة وقوة منافسة فأنها جديرة بمزيد من العمل والتطور لصناعة واقع جديد لهذه اللعبة، التي عشنا معها أجمل لحظات الانتصار والفرح والتميز على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية المحلية.

وأوضح “الفيصل”: “نقف اليوم أمام مرحلة جديدة تعزز قدراتنا وترفع من إمكانياتنا نحو نتائج أكبر ونجاحات أفضل في المستقبل”.

ورد على طلب استضافة المملكة لكأس العالم للأندية أجاب وزير الرياضة قائلا: “حسب علمي لا يوجد شيء حتى الآن”.
وأضاف وزير الرياضة، امتداداً لدعم قيادتنا الرشيدة نسعد اليوم بإطلاق “استراتيجية تحوّل كرة القدم السعودية” والتي نطمح من خلالها لنقل كرتنا إلى مستويات أعلى من خلال خطة عمل ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحاكي نماذج عالمية ساهمت في تطوير اللعبة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتابع: كل التوفيق لأخي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وكافة العاملين في الاتحاد في تطبيق هذه الاستراتيجية، مضيفًا أثق بأن كل الفرص متاحة لبناء مستقبل واعد لرياضة كرة القدم السعودية.

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