وزير الرياضة يوضح حقيقة استضافة المملكة لكأس العالم للأندية

محررو المناطق:

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، إن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم، وذلك بما تحمله من شغف وإثارة وقوة منافسة فأنها جديرة بمزيد من العمل والتطور لصناعة واقع جديد لهذه اللعبة، التي عشنا معها أجمل لحظات الانتصار والفرح والتميز على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية المحلية.

وأوضح “الفيصل”: “نقف اليوم أمام مرحلة جديدة تعزز قدراتنا وترفع من إمكانياتنا نحو نتائج أكبر ونجاحات أفضل في المستقبل”.