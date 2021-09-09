“اتحاد الكرة”: جاهزون لاستضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان.. و”فيفا” يرد

المناطق - الرياض:

قال ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، إننا سنطلب من الاتحاد الآسيوي أن تكون الأدوار النهائية في أبطال آسيا بحضور جماهيري، هذا الأمر تحت الدراسة، ولكن بنسبة كبيرة سيكون هناك حضور جماهيري.

وأضاف رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية، أنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر تواصلنا مع الفيفا بأننا جاهزون لاستضافة كأس العالم للأندية كدولة بديلة في حال اعتذار اليابان، الفيفا أفاد أن هناك دولة بديلة مجدولة لديهم، في حال تعذرت هذه الدولة سيتواصل معنا الفيفا.

وفي سياق آخر، قال “المسحل”، إنه سيتم إطلاق أول دوري نسائي في المملكة خلال الأشهر القادمة، وذلك لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم، أنه تم إنشاء مركز موحد لعمل تقنية الفيديو المساعد “VAR”، موضحًا أن حكم الفيديو المساعد لا يحتاج للذهاب إلى الملعب وفق آلية التطور الحديث للنظام في العالم.

وتابع: إننا نعمل الآن على إنشاء ملاعب جديدة في جميع أنحاء المملكة وسنفتح المجال للاستثمار بالتعاون مع كافة الجهات، موضحًا بجهود كبيرة من وزير الرياضة تم نقل تسجيل اللاعبين من “وزارة الرياضة” إلى “اتحاد القدم” لمختلف المسابقات.

وأشار إلى أنه في 2018 كان لدينا 1269 حكم ونهدف مع حلول 2025 لرفع عدد الحكام السعوديين إلى 2500 حكم.