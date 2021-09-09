“المسحل” يكشف موعد تطبيق “السوبر” من أربع فرق

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قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الاتحاد يدرس فكرة السوبر السعودي بمشاركة أربعة فرق، مشيرًا إلى أنها فكرة رائعة مطبقة في السوبر الإسباني.

وقال المسحل، ردًا على سؤال متى يطبق السوبر من أربع فرق: هي ما زالت فكرة تدرس، السوبر القادم كما هو ما عليه دون تغيير، بين الهلال والفيصلي.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “الموسم ما بعد القادم ندرس الفكرة كمجلس إدارة، ونعرضها على الأندية نأخذ تعليقاتهم، وإن شاء الله نطلقها إذا لقينا قبول، أنت شايف السوبر الإسباني مميز جدا، أصبح 3 مباريات”.

وتابع: “من الممكن تبقى من الموسم القادم إذ اعتمدت من قبل مجلس الإدارة والأندية التي تشارك في هذه المسابقة”.