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للمرة الأولى منذ أشهر.. انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة
مستجدات فيروس كورونا في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1025286
المناطق - واس:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بأنحاء المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 545727 منذ بدء الجائحة.
 
 
وأوضح بيان وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا اليوم، أنه تم تسجيل 195 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 534834 حالة.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة كورونا، إلى 8604حالة إلى الآن.
 
 
وكانت وزارة الصحة قد حذّرت في وقت سابق من متحوّرات كورونا، مؤكدة أنها سريعة الانتشار والعدوى، مطالبةً الجميع بسرعة أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.
 

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