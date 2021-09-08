للمرة الأولى منذ أشهر.. انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة

المناطق - واس:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بأنحاء المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 545727 منذ بدء الجائحة.

وأوضح بيان وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا اليوم، أنه تم تسجيل 195 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجما لي حالات الشفاء من الفيروس إلى 534834 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة كورونا، إلى 8604حالة إلى الآن.