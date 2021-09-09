“آل مسعود” متحدثًا رسميًا للهيئة العامة للمنافسة

محررو المناطق:

أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، قرارًا بتعيين مدير إدارة العلاقات والإعلام سعد بن حمد آل مسعود متحدثًا رسميا للهيئة العامة للمنافسة.

وتأتي هذه الخطوة، لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على كافة التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالمنافسة.

كما سيسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية.

يذكر أن آل مسعود يتمتع بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، إذ عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

يذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.