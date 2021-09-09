احدث الأخبار

“آل مسعود” متحدثًا رسميًا للهيئة العامة للمنافسة
أبرز المواد
 للمرة الأولى منذ أشهر.. انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة
أبرز المواد
 “المسحل” يكشف موعد تطبيق “السوبر” من أربع فرق
أبرز المواد
 وزير الرياضة يوضح حقيقة استضافة المملكة لكأس العالم للأندية
أبرز المواد
 “اتحاد الكرة”: جاهزون لاستضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان.. و”فيفا” يرد
أبرز المواد
 صحة الرياض: إطلاق قناة تواصل مباشر مع شركائنا في القطاع الخاص
أبرز المواد
 نجاح تعويم سفينة صب جانحة بقناة السويس بعد تعطيل مؤقت للملاحة بالقناة
أبرز المواد
 جنوح سفينة كبيرة في قناة السويس بمصر
أبرز المواد
 وزير الخارجية يرأس اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران
أبرز المواد
 “التجارة” تُلزم الوكلاء ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع الرقم المجاني “800” لخدمة المستهلكين
أبرز المواد
 البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية من “أبشر” و”توكلنا”
أبرز المواد
 وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية
أبرز المواد
“آل مسعود” متحدثًا رسميًا للهيئة العامة للمنافسة

“آل مسعود” متحدثًا رسميًا للهيئة العامة للمنافسة

أبرز المواد
للمرة الأولى منذ أشهر.. انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة

للمرة الأولى منذ أشهر.. انخفاض كبير في إصابات كورونا بالمملكة

أبرز المواد
“المسحل” يكشف موعد تطبيق “السوبر” من أربع فرق

“المسحل” يكشف موعد تطبيق “السوبر” من أربع فرق

أبرز المواد
وزير الرياضة يوضح حقيقة استضافة المملكة لكأس العالم للأندية

وزير الرياضة يوضح حقيقة استضافة المملكة لكأس العالم للأندية

أبرز المواد

“آل مسعود” متحدثًا رسميًا للهيئة العامة للمنافسة

“آل مسعود” متحدثًا رسميًا للهيئة العامة للمنافسة
مدير إدارة العلاقات والإعلام سعد بن حمد آل مسعود
http://almnatiq.net/?p=1025300
محررو المناطق:

أصدر محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، قرارًا بتعيين مدير إدارة العلاقات والإعلام سعد بن حمد آل مسعود متحدثًا رسميا للهيئة العامة للمنافسة.

وتأتي هذه الخطوة، لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على كافة التساؤلات حول الهيئة والمجالات التي تعمل عليها، والتوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالمنافسة.

كما سيسهم المتحدث الرسمي في الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومدّها بالمعلومات والإحصائيات ذات الموثوقية العالية.

يذكر أن آل مسعود يتمتع بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، إذ عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

يذكر أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها للتفاعل والتواصل مع المستفيدين والمجتمع بشكل عام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*