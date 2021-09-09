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“24 رحلة أسبوعياً”.. طيران الإمارات تستأنف خدماتها إلى المملكة

“24 رحلة أسبوعياً”.. طيران الإمارات تستأنف خدماتها إلى المملكة

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“24 رحلة أسبوعياً”.. طيران الإمارات تستأنف خدماتها إلى المملكة

“24 رحلة أسبوعياً”.. طيران الإمارات تستأنف خدماتها إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1025328

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف خدماتها إلى المملكة اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري، حيث تعتزم الشركة تشغيل 24 رحلة أسبوعياً إلى المملكة بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض، ورحلات يومية بطائرات A380 إلى جدة، ورحلة يومية إلى الدمام وثلاث رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة.

وقالت الشركة، إنه اعتباراً من يوم السبت 11 سبتمبر الجاري، سوف ترتفع خدمة الرياض إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 16 سبتمبر، وهناك خطط أيضاً لزيادة أعداد الرحلات عبر المدن الأخرى بحلول نهاية سبتمبر.

وفيما يلي أبرز رحلات طيران الإمارات من وإلى المملكة:

الرياض:

تغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 2817” دبي يومياً في الساعة 4:40 عصراً وتهبط في مطار الملك خالد الدولي في الساعة 5:50 مساءً. أما رحلة العودة “ئي كيه 2818” فتغادر الرياض في الساعة 8:10 مساءً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 11:20 ليلاً.

جدة:

تغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 2803” دبي يومياً في الساعة 4 عصراً وتهبط في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في الساعة 6 مساءً. أما رحلة العودة “ئي كيه 2804” فتغادر جدة في الساعة 9:20 ليلاً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 1 بعد منتصف الليل.

الدمام:

تغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 2821” دبي يومياً في الساعة 8:50 مساءً وتهبط في مطار الملك فهد الدولي في الساعة 9:20 ليلاً. أما رحلة العودة “ئي كيه 2822” فتغادر الدمام في الساعة 10:45 ليلاً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 1 بعد منتصف الليل.

المدينة المنورة:

تغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 2809” دبي (3 مرات في الأسبوع) في الساعة 4:30 عصراً وتهبط في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في الساعة 6 مساءً. أما رحلة العودة “ئي كيه 2810” فتغادر المدينة المنورة في الساعة 8 مساءً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 11:40 ليلاً.

وتنصح طيران الإمارات عملاءها بزيارة “مركز معلومات كوفيد19” للاطلاع على تفاصيل متطلبات السفر إلى مختلف دول العالم، بما في ذلك من وإلى المملكة العربية السعودية. وتتوفر جداول مواعيد الرحلات على emirates.com، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الشبكي أو تطبيق الهاتف المحمول أو عن طريق وكلاء السفر أو مكاتب مبيعات طيران الإمارات.

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