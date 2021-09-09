للمرة الأولى.. 2.1 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات بالمنصة المركزية

سجل أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة دخول بمنصة الاختبارات المركزية؛ لأداء اختبارات تعزيز المهارات التي خصصتها وزارة التعليم لطلبة المرحلة الابتدائية عن بُعد بدءاً من الصف الثاني الابتدائي.

وتستمر الاختبارات حتى نهاية الأسبوع المقبل للمرحلة المتوسطة، والسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية.

وأظهرت أرقام نتائج الأسبوع الأول من الاختبارات مدى الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، والبداية التعليمية الجادة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، ومشاركتهم الفاعلة وحرصهم على تسجيل أبنائهم وبناتهم في الاختبارات المعززة للمهارات.

وتنفذ وزارة التعليم، اختبار تعزيز المهارات للمرة الأولى على مدار 14 يوماً، وذلك كجزء من العملية التعليمية؛ للوصول إلى أعلى المستويات من التدريس الفاعل والمثمر.