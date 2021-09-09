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شاهد.. الجيش اللبناني يضبط مصنعا لحبوب المخدرات تابع لحزب الله

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شاهد.. الجيش اللبناني يضبط مصنعا لحبوب المخدرات تابع لحزب الله

شاهد.. الجيش اللبناني يضبط مصنعا لحبوب المخدرات تابع لحزب الله
Lebanese army soldiers gesture during anti-government protests near presidential palace in Baabda, Lebanon September 12, 2020. REUTERS/Aziz Taher
http://almnatiq.net/?p=1025341

قالت مراسلة الإخبارية في لبنان مارسيل كرم، إن حجم الأموال التي تجنيها مليشيات حزب الله  من تجارة المخدرات كبيرة، مشيرة إلى أن حزب الله يعتمد بشكل كبير على هذه التجارة وبدأ يطور من مصانعه ومخازنه في أكثر من منطقة في لبنان لتخزين حبوب الكبتاجون.

وأضافت ” مارسيل” في حديثها لـ “الإخبارية”: “قبل أيام ضبط الجيش اللبناني مصنعا كبيرا قرب مدينة “بعلبك” تابع لحزب الله، حيث أن هذه المنطقة محسوبة على حزب الله ويتم من وقت لآخر ضبط معامل لهذه الحبوب المخدرة”.

ولفتت مراسلة الإخبارية إلى أن “حزب الله بحاجة ماسة لهذه الحبوب المخدرة مع تراجع الدعم القادم من إيران في ظل الأزمة المالية والحصار الاقتصادي المفروض على إيران لذلك يريد حزب الله تأمين مصادر لتمويل أنشطته”.

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