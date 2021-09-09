رسميًا.. اليابان تنسحب من تنظيم كأس العالم للأندية بسبب كورونا

المناطق - وكالات:

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، الانسحاب من تنظيم بطولة كأس العالم للأندية موسم 2021، وذلك ببسبب معاناة البلاد مع جائحة كوفيد -19، وحرصًا على صحة اللاعبين والأندية التي ستخوض المباريات على أراضيها.

وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة في ديسمبر المقبل؛ على هامش احتفالها بمئوية تأسيسها، لكن ارتفاع حالات الإصابة دفعها لقرار التخلي عن الفكرة.

وتخلى الاتحاد الياباني لكرة القدم أيضًا عن استضافة كونجرس الفيفا، وألغى مباراة ودية مع إنجلترا.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن الاتحاد قرر اتخاذ هذه الخطوة بسبب القيود الناجمة عن جائحة كورونا، وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الياباني يجري محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص هذا الموضوع.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل بالنظام القديم أي بمشاركة سبعة أندية.

وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب خطر زيادة أعداد الإصابات بكورونا، فقد لعب الجانب المالي دورًا في هذا القرار وذلك في ضوء التوقعات بأن أعداد الحضور الجماهيري ستكون مقيدة.

وكان الاتحاد الدولي قرر في نهاية العام الماضي إقامة البطولة في هذا العام بشكلها القديم، وذلك بعد أن كان مقررًا بالأساس إقامة بطولة معدلة في الصين في صيف العام الحالي بمشاركة 24 فريقًا.