شاهد..تفاعل كبير من وسائل الإعلام الأمريكية بعد بيان السفارة السعودية عن 11 سبتمبر

قال أحمد الجرني، مراسل نشرة النهار من واشنطن على قناة الإخبارية، إن هناك تفاعلا كبير من قبل وسائل الإعلامية الأمريكية بعد إصدار سفارة المملكة في واشنطن بيانها حول أحداث 11 سبتمبر.

وأضاف الجرني أن من أهم وسائل الإعلام التي اهتمت ببيان السفارة كانت شبكة “سي إن إن” على الرغم من أنها تعد رأس حربة الإعلام اليساري واللييرالي في هذا البلد والذي حاول كثيراً أن يمرر بعض الأجندة الخفية في ما يتعلق بالمملكة.

وتابع: ” الإدارة الأمريكية بغض النظر عن الإدارات السابقة هي تحاول أن تعيد تصدير هذه الذكرى بغض النظر عن أجندة كل طرف في التفاعل مع هذه القضية ،وبالتالي سنشهد هذا العام أيضاً مراسم أخرى ربما متغيرة مع الإدارة الحالية فيما يتعلق لإحياء ذكرى ١١ سبتمبر”.