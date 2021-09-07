استشاري: البخور أشد خطرًا من السجائر في تلك الحالة (فيديو)

حذر استشاري الباطنية والأمراض الصدرية الدكتور فايز المطيري، من الاستخدام الخاطئ للبخور، مشيراً إلى أنه تكون في بعض الأحيان أشد ضرراً وخطراً من السجائر.

وقال المطيري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه يجب عدم التعرض المُستمر للبخور، مع وجود تهوية جيدة.

ولفتت إلى أن بعض الدراسات ربطت بين خطر البخور وسرطان الرئة وسرطان الحنجرة.